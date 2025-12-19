Водка с 2026 года подорожает до 409 рублей

В то же время минимальная розничная цена бренди составит 605 рублей за 0,5 л, коньяка - 755 рублей за 0,5 л

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Минимальная розничная цена водки в России с 1 января 2026 года вырастет до 409 рублей с 349 рублей за 0,5 л, соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В то же время минимальная розничная цена бренди вырастет с 472 рублей до 605 рублей за 0,5 л, коньяка - с 651 рубля до 755 рублей за 0,5 л.

В приказе Минфина также говорится, минимальная отпускная цена на водку у производителей составит 337 рублей, оптовая - 351 рубль за 0,5 л, на бренди отпускная цена составит 457 рублей за 0,5 л, оптовая - 463 рублей, на коньяк отпускная цена составит 546 рублей, оптовая - 577 рублей.

Соответствующий приказ Минфина вступает в силу 1 января 2026 года и будет действовать по 31 декабря 2031 года.