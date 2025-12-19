"Росэл" создает сверхбыструю фотоматрицу для беспилотников

Новый фотомодуль будет создан на базе наиболее распространенной технологии построения интегральных микросхем, отметили в холдинге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Компактный сверхбыстрый фотомодуля для систем наблюдения беспилотников разрабатывает холдинг "Росэл" (входит в Ростех), рассказали ТАСС в холдинге.

"Мы работаем над созданием малоформатной, но сверхбыстрой матрицы со скоростью съемки до 450 кадров в секунду. Такая матрица будет компактной и недорогой. Она идеально подойдет для беспилотных транспортных средств, где критически важна минимальная задержка получения изображения", - сказал генеральный директор ЦНИИ "Электрон" (входит в "Росэл") Алексей Вязников.

В "Росэле" пояснили, что новый фотомодуль будет создан на базе наиболее распространенной технологии построения интегральных микросхем (КМОП с технологической нормой 180 нм). Отличительной особенностью таких схем является крайне малое потребление в статическом режиме и высокое быстродействие.

ЦНИИ "Электрон" - ведущее предприятие России по разработке и выпуску фотоэлектронных приборов.