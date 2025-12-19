Минпромторг оценил потребность промышленности в кадрах

По данным министерства, гражданские промотрасли нуждаются в более 2,2 млн специалистов до 2030 года

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Потребность гражданских отраслей промышленности в кадрах до 2030 года составляет более 2,2 млн человек, сообщили журналистам в Минпромторге РФ.

При этом предприятия ОПК до 2030 года нуждаются в более 237 тыс. человек, среди которых 122 тыс. специалистов с высшим образованием, 114 тыс. человек со средним профессиональным образованием.

"Минпромторгом России в 2025 году была проведена работа по актуализации кадровой потребности промышленности до 2030 года. По нашим данным, в гражданских отраслях она составляет более 2,2 млн человек, среди которых 653 тыс. специалистов с высшим образованием и более 1,5 млн человек со средним профессиональным образованием", - говорится в сообщении.

В Минпромторге отметили, что на предприятиях обрабатывающей промышленности в первом полугодии 2025 года средняя зарплата составила 96 тыс. рублей, в сравнении с 2024 годом рост в номинальном выражении составил 10%.

Для решения проблемы нехватки кадров в промышленности и развития бесшовной системы подготовки специалистов Минпромторг совместно с Минпросвещения и Минобрнауки участвует в реализации программ "Профессионалитет" и "Передовые инженерные школы". Также Минпромторг активно привлекает промышленные предприятия в мероприятия, направленные на популяризацию гражданских отраслей промышленности.

Как уточнили в министерстве, для реализации соглашения o сотрудничестве между государственным фондом "Защитники Отечества" и подведомственным Минпромторгу ФГУП "ВНИИ "Центр" обеспечено содействие в занятости и трудоустройстве ветеранов СВО и членов семей погибших в ходе СВО с использованием сервиса Федерального кадрового центра ОПК. В настоящее время трудоустроено 750 участников СВО и 177 членов семей участников СВО в 211 организаций ОПК 46 субъектах РФ.

"С учетом формирования новых отраслей промышленности и масштабирования поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным целей и задач в рамках обеспечения технологического лидерства мы наблюдаем существенную нехватку кадров в промышленности", - отметили в министерстве.

Так, для реализации нацпроекта по беспилотным авиасистемам необходимо около 355 тыс. человек, нацпроекта "Средства производства и автоматизации" - более 385 тыс. человек, нацпроекта "Новые материалы и химия" - более 101 тыс. специалистов, а для осуществления целей нацпроекта по промышленному обеспечению транспортной мобильности - около 104 тыс. человек.