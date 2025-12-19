В работе YouTube произошел масштабный сбой

Больше всего жалоб приходится на США - свыше 10,2 тыс., свидетельствуют данные сайта Downdetector

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Пользователи в некоторых странах зафиксировали сбой в работе видеохостинга YouTube. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Больше всего жалоб приходится на США - свыше 10,2 тыс. 77% пользователей сообщили о проблемах в работе сайта, 16% - с потоковым просмотром видео, у 8% не работает приложение.

По информации Downdetector, значительные перебои в работе сервиса также наблюдаются в Великобритании, Германии, Италии и Франции. Всплеск жалоб был зафиксирован в период с 15:40 до 17:00 мск.