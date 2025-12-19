Акционеры Х5 утвердили дивиденды в размере 368 рублей на акцию

В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года, принято определить 6 января 2026 года

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Акционеры ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" утвердили дивиденды за девять месяцев 2025 года в размере 368 рублей на одну обыкновенную акцию. Об этом сказано на сервере раскрытия корпоративной информации.

В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года, принято определить 6 января 2026 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 января 2026 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 13 февраля 2026 года, сказано в тексте.