Власти Люберец помогут пекарне "Машенька" в развитии производства

Глава города Владимир Волков отметил, что доля предприятий малого бизнеса составляет почти 30% в экономике городского округа

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Люберец Московской области помогут местной пекарне "Машенька" в развитии производства за счет действующих в городском округе мер поддержки. Об этом сообщил глава города Владимир Волков, посетивший пекарню после того, как ее владелец Денис Максимов задал вопрос президенту РФ Владимиру Путину в рамках "Итогов года" о новой форме налогоисчисления для индивидуальных предпринимателей с 2026 года.

"Познакомились с Денисом, конечно же, будем помогать развиваться - у нас действует комплекс мер поддержки, включая компенсацию аренды помещений, возмещение затрат на закупку оборудования", - отметил Волков. Он напомнил, что доля предприятий малого бизнеса составляет почти 30% в экономике городского округа. "Это тысячи рабочих мест рядом с домом для наших жителей и мы, безусловно, заинтересованы в расширении производств", - отметил Волков в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что озвученный владельцем пекарни вопрос сделал "Машеньку" из Красково известной на всю страну. "Выпечку "Машеньки" успел взять на пробу - после рекламы на всю страну полки быстро опустели, пирожки с яблоком - как у бабушки", - заключил Волков.

Ранее в рамках "Итогов года" Путин, отвечая на вопрос предпринимателя заметил, что производственный бизнес от перехода на новые системы налогообложения ни в коем случае не должен пострадать.