Индекс РТС ускорил снижение после публикации ЦБ курсов валют

Индексы РТС и Мосбиржи падали на 0,36%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Индекс РТС ускорил снижение после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Регулятор повысил курс доллара на 20-22 декабря до 80,72 рубля, евро - до 94,51 рубля, курс юаня - до 11,44 рубля.

До публикации курсов валют (17:44 мск) индексы РТС и Мосбиржи снижались на 0,36% - до 1 079,79 и 2 743,17 пункта соответственно.

По состоянию на 18:07 мск индекс РТС ускорил снижение до 1 070,23 пункта (-1,24%), индекс Мосбиржи снижался до 2 742,37 пункта (-0,39%).