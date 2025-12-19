Минстрой прокомментировал отмену моратория на штрафы застройщикам

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Отмена моратория на штрафы застройщикам сведет к минимуму количество задержек передачи ключей гражданам. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек.

"Как отметил президент РФ [Владимир Путин], сегодня правительство не планирует продление моратория на перенос сроков ввода объектов в эксплуатацию. Это позволит свести к минимуму количество срывов передачи ключей гражданам", - сказал он.

Как пояснили в Минстрое, есть соответствующее постановление правительства РФ №326, но в рамках выпуска подзаконных актов по той норме, которая будет продлена на 2026 год в полномочиях правительства, не будет реализовываться возможность сохранения моратория на штрафы при переносе ввода объекта в эксплуатацию.