Во Владивостоке ввели более 560 тыс. кв. м жилья за год

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Свыше 560 тыс. кв. м жилья введено в эксплуатацию во Владивостоке в 2025 году, город сохраняет лидерство на Дальнем Востоке. Об этом в своем Тelegram-канале сообщил мэр Владивостока Константин Шестаков.

Вопросы нового жилья затронули во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Он заявил, что жилищное строительство является важным для страны вопросом. В этом году в стране сохраняются уверенные высокие показатели - вводится 103-105 млн кв. м нового жилья.

"Высокие темпы строительства жилья демонстрирует и Владивосток. В этом году намеченный план уже выполнен. Введено в эксплуатацию более 560 тысяч квадратных метров жилья. Наш город сохраняет лидерство на Дальнем Востоке", - сказал Шестаков.

Он отметил, что при этом в городе применяются различные механизмы в жилищном строительстве. "Для нас важно, чтобы застройщики не только возводили новое жилье, но и создавали при строительстве инфраструктуру: детские сады, школы, поликлиники, парки и скверы. Кроме того, началась реализация комплексного развития территорий в районе улиц Тюменской и Адмирала Юмашева", - указал глава города.