Минпромторг назвал первостепенным обеспечение спроса отечественными самолетами

Начало поставок самолетов МС-21 и SJ-100 запланировано на 2026 год, отметили в министерстве

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ назвал первостепенной задачей обеспечение внутреннего спроса на импортозамещенную авиационную технику для достижения технологического лидерства страны.

В Минпромторге напомнили, что начало поставок самолетов МС-21 и SJ-100 запланировано на 2026 год.

"В настоящее время работы по изготовлению и поставкам самолетов осуществляются в соответствии с Комплексной программой развития авиационной отрасли Российской Федерации. В условиях санкционных ограничений первостепенной задачей является обеспечение внутреннего спроса на импортозамещенную авиационную технику в целях обеспечения технологического суверенитета страны", - сказали журналистам в министерстве.

Уже законтрактовано 18 самолетов МС-21 и 42 SJ-100, с рядом авиакомпаний подписаны предварительные соглашения.

"На сегодняшний день МС-21 и SJ-100 находятся на стадии сертификационных испытаний, в рамках которых необходимо выполнить свыше 200 сертификационных полетов. Также на завершающей стадии находятся испытания регионального самолета Ил-114. Поставки этих самолетов станут возможными только после одобрения результатов этих испытаний Росавиацией", - отметили в Минпромторге.

Ранее президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что России нужны свои собственные современные самолеты.