"Почта России" выразила готовность продавать лекарства

Законопроект по продаже лекарственных препаратов на почте находится на рассмотрении

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. "Почта России" готова продавать лекарственные препараты, сообщили ТАСС в ее пресс-службе. Там напомнили, что существует соответствующий законопроект, и сейчас он рассматривается.

Президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что проблему доступности лекарств в регионах можно решить в том числе с помощью "Почты России". Также, добавил президент, можно внедрять передвижные аптеки или продавать соответствующие лекарства в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах).

"Законопроект по продаже лекарственных препаратов на почте находится на рассмотрении, и мы готовы запустить ее в случае положительного решения", - сказали в госкомпании в ответ на запрос. У "Почты" также уже доступны нелекарственные товары для здоровья.

"Сервис пользуется большим спросом, в том числе есть запрос населения на расширение ассортимента в части лекарств регулярного спроса", - отметили там.

В апреле Минцифры РФ представило законопроект, направленный на поддержку госкомпании, в числе таких мер была возможность продавать лекарства без рецептов и специальных условий хранения.