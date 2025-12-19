Сбер: средний чек турпоездки на юге России в 1,5 раза превысил среднероссийский

По данным Юго-Западного банка Сбербанка, он составил около 11,5 тыс. рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 декабря. /ТАСС/. Средняя стоимость туристической поездки по югу России почти на 50% превысила среднероссийский показатель, составив около 11,5 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка.

"Все регионы Юга России и Северного Кавказа активно работают над укреплением репутации и расширением туристических возможностей и разнообразия предложений для отдыха. Как результат - туристы на юге России в этом году стали больше тратить и чаще путешествовать в межсезонье. Особенно динамично - этой осенью. В ответ на запрос рынка отельеры расширяют сегмент всесезонных предложений, это помогает увеличивать частоту путешествий и доступных форматов отдыха, среднедневной и общий чек отдыха на юге уже в среднем на 50% выше, чем в стране, это около 11 500 рублей в день", - проводятся в сообщении слова отраслевого лидера туризма Юго-Западного банка Сбербанка Марии Хесус Клементе-Белоуссовой.

В 2025 году россияне на 7,5% активнее путешествуют по стране, чем годом ранее. За 11 месяцев россияне совершили 164 млн поездок и потратили 1,83 трлн рублей. Уточняется, что все более заметную долю в структуре российского внутреннего туризма (23%) составляют люди от 55 лет. Растет и доход туристов: 22% зарабатывают 70-100 тыс. рублей, 14% - 100-140 тыс., 17% - 140-230 тыс. За год доля туристов с доходом от 100 тыс. рублей выросла более чем 9%.

В топ-10 регионов по доле поездок вошли Москва (14,4%), Московская область (13,7%), Краснодарский край (6,6%), Санкт-Петербург (6,5%), Ленинградскую область (4,3%), Татарстан (2,4%), Свердловская (2,3%), Владимирская (1,9%), Ростовская (1,8%) и Нижегородская (1,7%) области. Максимальный рост турпотока - у Севастополя (+84%), Магаданской области (+50%) и Республики Крым (+47%).

Южные эксперты Сбера объясняют такой быстрый рост Крыма перераспределением потока из Краснодарского края (-10,3%), повышением транспортной доступности на всем юге России, а также кратным качественным и количественным увеличением отельерами и девелоперами полуострова форматов и видов отдыха. Турпоток на Кубани восстанавливается: в Краснодаре на новогодние праздники он вырастет до 40%. Это связано, в первую очередь, с возобновлением работы аэропорта и разноформатным отдыхом в пределах нескольких часов поездки от столицы края.