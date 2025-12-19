Сервисы с диабетическими датчиками скоро войдут в "белый список"

Их добавят в перечень при условии их российского производства или локализации на территории РФ, отметил заместитель министра цифрового развития России Дмитрий Угнивенко

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Работа по включению российских сервисов с датчиками для людей с диабетом в перечень разрешенных ресурсов, известный как "белый список", находится на завершающей стадии. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития РФ Дмитрий Угнивенко в комментарии телеканалу "Россия-1".

"Мы в постоянном контакте и диалоге, мы действительно получили недавно от коллег перечень ресурсов, которые необходимо включить в белый список, и в ближайшее время эта работа будет завершена", - сообщил Угнивенко.

По его словам, сервисы с датчиками по диабету будут добавлены в перечень при условии их российского производства или локализации на территории Российской Федерации.

Сегодня Минцифры РФ вновь обновило перечень российских сервисов и сайтов, функционирующих в периоды ограничений мобильного интернета, вводимых по соображениям безопасности.