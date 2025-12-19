Рост доходов ЛНР в 2026 году планируется свыше 13,5%

Это станет результатом устойчивого развития экономики, сообщил председатель комитета Народного совета республики по бюджету, налогам и собственности Алексей Белецкий

ЛУГАНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Рост свыше 13,5% доходов ЛНР планируется в 2026 году, что станет результатом устойчивого развития экономики. Об этом журналистам сообщил председатель комитета Народного совета ЛНР по бюджету, налогам и собственности Алексей Белецкий.

"Рост доходов республики в 2026 году планируется свыше 13,5%, все это благодаря росту экономики, я уверен, что эти показатели будут достигнуты. Донбасс никогда не был дотационным, и Луганская Народная Республика в том числе. И я считаю, что мы добьемся высоких показателей в экономике, и, возможно, когда-нибудь станем для кого-то тоже регионов-шефом", - сказал он.

Он также отметил, что в 2025 году в свободную экономическую зону вошли 160 предприятий региона, которые привлекли инвестиций на 133 млрд рублей.