В Самарской области на дороги и транспорт направят более 38 млрд рублей

Большая часть финансов пойдет на реформирование системы пассажирских перевозок

САМАРА, 19 декабря. /ТАСС/. Определен предварительный объем федерального и регионального финансирования дорожной и транспортной отраслей на 2026 год в Самарской области. Он составит более 38 млрд рублей из консолидированного бюджета региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

"В 2026 году на развитие транспортной системы из областного бюджета будет направлено 11,7 млрд рублей. Эти средства станут основой для комплексной работы по развитию общественного транспорта и маршрутной сети", - отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог региона Артур Абдрашитов.

Большая часть финансов, свыше 7,3 млрд рублей, будет направлена на реформирование системы пассажирского транспорта. Финансированием обеспечат пассажирские перевозки автобусным, городским электрическим, железнодорожным и речным транспортом. Это позволит не только закупить новый подвижной состав, но и повысить качество транспортных услуг.

В 2026 году на компенсацию затрат по обеспечению бесплатного и льготного проезда отдельных категорий граждан будет предусмотрено 2 млрд рублей. Основные усилия в сфере дорожного хозяйства будут сосредоточены на приведении в нормативное состояние региональных и местных дорог. Общий объем дорожного фонда на начало 2026 года составит 26,7 млрд рублей.

В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" планируется отремонтировать более 120 км региональных дорог и 10 мостов. Приоритетом станут участки дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов. В программу ремонта мостов включены заявки районов на ремонт сооружений, расположенных на единственных подъездах к населенным пунктам. На ремонт местных дорог будет направлено 5 млрд рублей с возможным увеличением до 8 млрд рублей в течение года. Областным финансированием обеспечат все муниципальные образования, объем средств будет зависеть от численности населения. Кроме того, в дорожные фонды муниципальных образований поступит более 1,5 млрд рублей.

Также в 2026 году начнется реализация инфраструктурных проектов, включая строительство третьего этапа мостового перехода "Фрунзенский" и реконструкцию участка автодороги "Обход г. Самары" на 7,3 км. Завершение строительства дублера Московского шоссе от улицы Ташкентской до Северного переулка также запланировано на 2026 год. Эти меры создадут новый эффективный транспортный коридор, соединяющий областной центр с южными районами и разгрузят существующие дороги.