Минпромторг РФ рассказал о ходе строительства промпарка в Таджикистане

Создание российско-таджикистанского парка в Душанбе проходит в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Работа по определению и привлечению отечественных предприятий к локализации производств на территории будущего индустриального парка в Таджикистане активизирована, сообщили журналистам в Минпромторге РФ.

Как отметили в министерстве, проект создания российско-таджикистанского промпарка в Душанбе проходит в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". В развитие достигнутых в 2023 году договоренностей двух стран в настоящее время по указанию президента РФ Владимира Путина создается совместный индустриальный парк на территории ГУП "Коргохи Машинасози" (бывшее производственное объединение "Таджиктекстильмаш").

"По состоянию на декабрь 2025 года активизирована работа по определению и привлечению отечественных предприятий к локализации своих производств на территории будущего индустриального парка", - сказали в министерстве.

"По итогам предоставления таджикистанской стороной документации об отсутствии обременений в отношении определенных для модернизации двух корпусов, о проведении оценки указанных корпусов, а также о ратификации межправительственного и инвестиционного соглашений планируется заключить соглашение о создании совместного предприятия по проекту и начать процедуру передачи таджикистанской стороной совместному предприятию двух корпусов с последующей государственной регистрацией прав собственности и безвозмездного пользования", - отметили в Минпромторге. Там добавили, что проект реализуется согласно ранее определенному плану.

Ранее в ходе "Итогов года" журналистка из Башкирии отметила, что ее регион занимается проектом по созданию технологического парка в Таджикистане, и поинтересовалась у президента РФ Владимира Путина, будет ли Россия участвовать в подобных программах в других дружественных странах. Глава государства заявил, что Россия может принять участие в проектах по созданию технологических парков в ряде дружественных стран.