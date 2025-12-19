В Кочубеевском округе Ставрополья объем отгруженных промышленных товаров вырос на 39,8%

Округ стал лидером по урожайности сахарной свеклы, пшеницы, озимому ячменю и гороху в крае

СТАВРОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Общий объем отгруженных промышленных товаров в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края в 2025 году достиг 5 млрд 202 млн рублей, что на 39,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

"Промышленность округа продолжает демонстрировать высокие темпы роста, значительно превышая среднекраевые показатели и демонстрируя лидерство среди муниципальных образований Ставропольского края. За текущий год общий объем отгруженных промышленных товаров в округе достиг отметки в 5 млрд 202 млн рублей, увеличившись на 39,8%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обрабатывающий сектор, составляющий почти 90% объема промышленной продукции округа, в текущем году также показал прирост в 44,2% и достиг 4 млрд 628,1 млн рублей.

"При среднекраевом росте промышленного производства на 11,6%, промышленность Кочубеевского округа достигла показателя в 139,8% общего объема продукции и показала увеличение в сфере обработки материалов на 144,2% относительно показателей предыдущего года", - сообщили в пресс-службе.

Помимо этого, округ стал лидером по урожайности сахарной свеклы, пшеницы, озимому ячменю и гороху в крае, добавили в сообщении.

"Мы продолжаем активно поддерживать инициативы бизнеса и развивать инфраструктуру округа, создавая благоприятные условия для успешного функционирования местного хозяйства. Наш округ традиционно аграрный, поэтому мы стараемся развивать возможности для промышленной переработки выращенной у нас продукции" - подчеркнул глава округа Олег Борзов, чьи слова приводятся в сообщении.