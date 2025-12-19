Минпромторг: 10 предприятий подтвердили намерение стать резидентами РПЗ в Египте

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Всего 10 предприятий химической и пищевой отраслей промышленности предварительно подтвердили свои намерения стать резидентами российской промышленной зоны в Египте. Об этом журналистам сообщили в Минпромторге РФ.

Там отметили, что ГК "ВЭБ.РФ" совместно с Минпромторгом ведется точечная проработка конкретных параметров и бизнес-планов потенциальных локализационных проектов заинтересованного бизнеса.

"По состоянию на 19 декабря текущего года намерение стать резидентами проекта предварительно подтвердили 10 предприятий химической и пищевой отраслей промышленности", - сказали в министерстве.

Как заявили в Минпромторге, целью реализации этого проекта является увеличение товарооборота высокотехнологичной продукции с Египтом и обеспечение поставок на рынки третьих стран, а также построение новых долгосрочных кооперационных цепочек и создание новых рабочих мест. В министерстве добавили, что проект реализуется согласно ранее определенному плану.

РФ надеется, что первые компании смогут начать работу в российской промышленной зоне у Суэцкого канала еще до 2030 года, заявлял ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Статс-секретарь - замглавы Минпромторга Роман Чекушов отмечал, что компании из РФ будут пользоваться преимуществами в налогообложении и тарифах на территории РПЗ в течение 49 лет.

Земельный участок российской промышленной зоны в Египте общей площадью 50 га располагается в северо-восточной части экономической зоны Суэцкого канала в районе города Айн-Сохна. Он находится в 30 км от Суэца и в 120 км от Каира.