Компанию "Руссилика" признали "Инвестором года" на премии в Нижегородской области

Предприятие производит микронизированные силикагели и стабильные силиказоли

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Большаков/ Корпорация развития Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Объявлены лауреаты нижегородской премии "Инвестор года", инициированной корпорацией развития при поддержке правительства региона. Главную награду получила компания "Руссилика", запустившая в Дзержинске производство микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Инвестором года" стала компания "Руссилика", запустившая в июне 2025 года на территории особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске производство микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей. Общий объем инвестиций в проект составил 21 млрд рублей, создано более 200 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Заместитель губернатора Андрей Саносян подчеркнул, что Нижегородская область - привлекательный регион для инвестиций. "То, что регион располагается на втором месте после столицы в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который составляет Агентство стратегических инициатив, это доказывает. Но это не значит, что мы сидим сложа руки, наоборот, мы должны работать еще усерднее и эффективнее. Премия - важная для нас возможность поблагодарить тех людей, которые инвестируют в наш регион", - сказал он.

Гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко пояснил, что компании, награжденные в рамках премии, входят в число драйверов развития экономики Нижегородской области в целом ряде отраслей. "Уверен, что их успехи вдохновят предпринимателей региона на новые проекты и станут доказательством того, что развитие возможно даже в непростых экономических условиях", - поделился он.

Отмечается, что победителями в номинации "Лучший инвестиционный проект" выбраны компании "Современные трубопроводные системы", "Лоймина про" и АО "Корпорация специального машиностроения" (входит в ГК "Русполимет"). "Флагманом производительности" признана компания "Геосм", а "Социально ответственным инвестором" стал сельскохозяйственный производственный кооператив "Березники".

Награду в номинации "Инвестиции в человеческий капитал" получило АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина", компания "Атлантис" победила в номинации "Инвестиционный стартап", а в номинации "Инвестиции в инновации" лучшей признана компания "Исследовательский центр". Победителем в спецноминации "Инновации в сфере городского электротранспорта" стала компания "СП "Нижэкотранс".