Бюджет Пензенской области приняли с дефицитом в 3,7 млрд рублей

Ко второму чтению доходы на 2026 год были уменьшены на 0,1%

Редакция сайта ТАСС

ПЕНЗА, 19 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли бюджет региона на 2026 год во втором, окончательном чтении с дефицитом в 3,7 млрд рублей. Решение было принято на сессии 19 декабря, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В первом чтении бюджет региона был принят с дефицитом в 2 млрд 94,5 млн рублей. "С учетом доработки объем доходов бюджета Пензенской области на 2026 год составит 101 млрд 904,3 млн рублей, расходов - 105 млрд 610,4 млн рублей, дефицит - 3 млрд 706,1 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Ко второму чтению доходы на 2026 год были уменьшены на 0,1% в связи со снижением безвозмездных поступлений - сокращением субсидий на 644,5 млн рублей и субвенций - почти на 35 млн рублей. Вместе с тем, ко второму чтению на 1,4 млрд рублей выросли расходы бюджета. Так, более чем на 250 млн рублей увеличится расходы дорожного фонда, дополнительные 33 млн рублей будут направлены на поддержку граждан, в том числе участников СВО и членов их семей.

Дополнительные средства запланированы на обновление социальной инфраструктуры: 20 млн рублей - на разработку проекта и капремонт корпуса областной больницы им. Бурденко, 117 млн рублей - на ремонт и реконструкцию учреждений культуры в Камешкирском и Кузнецком районах. "Также в расходные обязательства регионального бюджета включены средства на поддержку в сфере регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам (+868,2 млн рублей), проведение мероприятий в рамках соглашения по возведению мусороперерабатывающего завода и полигона в Бессоновском районе (+91,9 млн рублей), строительство котельной в г. Кузнецке (+42,5 млн рублей)", - указано в сообщении.

На 2027 год доходы бюджета Пензенской области прогнозируются в размере почти 105,5 млрд рублей, расходы - 106,3 млрд рублей, дефицит - 853,4 млн рублей. В 2028 году доходы запланированы в размере 111,2 млрд рублей, расходы - 111,26 млрд рублей, дефицит - 64,1 млн рублей.

Бюджет области на 2025 год был принят с доходом 96 млрд 305,1 млн руб., расходом 102 млрд 532,6 млн руб. и дефицитом в 6 млрд 227,5 млн рублей.