В туротрасли РФ рассчитывают на рост потока из Ирана минимум на 30% в 2026 году

Официальный представитель "Интуриста" Дарья Домостроева отметила, что важным условием для этого будет благоприятная геополитическая обстановка

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Туристический поток из Ирана в Россию в 2026 году может вырасти по меньшей мере на 30% при условии, что геополитическая обстановка будет благоприятной. Такую оценку высказала журналистам официальный представитель "Интуриста" Дарья Домостроева.

"У нас в этом году, к сожалению, серьезный спад [турпотока из Ирана] по причине обострения израильско-иранского конфликта летом этого года. К нам приехало в страну 27,5 тыс. иранцев, это в целом на 30% меньше, чем в прошлом году, когда было порядка 40 тыс.", - привела Домостроева данные за девять месяцев 2025 года. Вместе с тем, по ее словам, на следующий год перспективы оптимистичные. "В случае благоприятных внешних условий мы ожидаем роста по меньшей мере на 30%", - сказала она.

Иран занимает седьмое место по количеству туристов, посетивших Россию в 2025 году. В "Интуристе" выразили надежду, что в 2026 году исламская республика войдет в топ-5 стран по этому показателю. "Иранские туристы любят Россию, она занимает для них особое место", - добавила Домостроева.

В последнее время расширяется география поездок иранских путешественников по России: если раньше это были, в основном, Москва и Петербург, то сегодня их интересуют также Мурманск, Екатеринбург, Казань и другие направления, отметила эксперт.

Премьера зимней навигации для иранских гостей

19 декабря в Санкт-Петербурге делегации 15 крупнейших туроператоров Ирана представили возможности зимней навигации - ее впервые открыли в городе в декабре. Регулярные рейсы по Неве осуществляются на теплоходе ледового класса "Шустрый бобер".

"Для нас очень важно, что иностранные гости, которые находятся сейчас в Санкт-Петербурге, - это представители туристических компаний Ирана - присутствуют сегодня на первом рейсе, - сказала журналистам генеральный директор Городского туристско-информационного бюро (ГТИБ) Яна Макшина. - [По возвращении] они расскажут нашим будущим гостям о таких возможностях зимнего Петербурга".

Глава ГТИБ сообщила, что в 2026 году в городских информационных центрах для туристов, где гости могут получить актуальную информацию об интересных маршрутах и взять бесплатные карты и путеводители, появятся материалы на фарси (сейчас они представлены на русском, английском, арабском и китайском языках).

По словам руководителя иранской делегации Якуба Грассеми, поездки в Россию пользуются популярностью у иранских туристов, и их число "обязательно вырастет" в следующем году. "Мы постараемся, чтобы как можно больше людей узнали о России и отправились сюда", - сказал он. Говоря о Петербурге, Грассеми отметил, что город "с каждым годом становится все лучше", "иранцы очень любят его".