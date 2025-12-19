Лавров обсудил с главой МИД Сейшел проекты в экономике и туризме

В МИД РФ также сообщили, что страны подтвердили обоюдный настрой на развитие партнерства в международных делах, укрепление конструктивного взаимодействия в ООН и на других многосторонних площадках

Кадры встречи Лаврова с главой МИД Сейшел © ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Сейшельских островов Барри Фором торгово-экономическое сотрудничество, проекты в сфере туризма и взаимодействие в ООН. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам их встречи в Каире на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, включая взаимодействие России и Сейшельских островов в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других областях с акцентом на реализацию возможных совместных проектов в сферах туризма, рыболовства, образования и подготовки кадров по гражданским специальностям", - информировали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что был подтвержден обоюдный настрой на развитие российско-сейшельского партнерства в международных делах, укрепление конструктивного взаимодействия в ООН и на других многосторонних площадках.