Тюменские власти выплатят 400 тыс. рублей при заключении контракта с Росгвардией

Единовременная выплата будет назначаться с 20 декабря, сообщили в инфоцентре регионального правительства

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

ТЮМЕНЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Тюменской области при заключении контракта с управлением Росгвардии и Министерством обороны России с 20 декабря будут дополнительно выплачивать 400 тыс. рублей. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

"При заключении контракта о прохождении военной службы, в том числе гражданами, проходящими службу по призыву или по мобилизации, а также при заключении контракта с управлением Росгвардии по Тюменской области, начиная с 20 декабря 2025 года, будет предоставляться единовременная выплата из средств областного бюджета в размере 400 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

В октябре власти региона увеличили размер региональной выплаты при заключении контракта с Министерством обороны России до 3 млн рублей: с учетом федеральной выплаты заключившим контракт в регионе полагается 3,4 млн рублей. Ранее размер региональной выплаты составлял 1,9 млн рублей. Для ее получения необходимо заключить контракт через военкоматы Тюменской области, при этом место прописки и проживания не имеет значения.