АИР Татарстана: инвесторы будут активнее заходить в зоны с налоговыми преференциями

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина назвала тенденцией пересмотр инвестиционных планов

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Интерес инвесторов и предпринимателей к зонам с налоговыми преференциями из-за меняющейся налоговой политики в 2026 году станет одной из главных тенденций на инвестиционном рынке. Такое мнение высказала журналистам глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина на итоговом заседании Клуба инвесторов республики.

"Я думаю, что наши налоговые зоны с преференциями, так скажем, новыми красками заиграют в этом году. И если раньше люди думали, стоит ли на эти налоговые льготы вообще заявляться, потому что это определенная отчетность <...>, то сегодня мы понимаем, что с учетом определенных налоговых реалий, это то, что сегодня будет работать на предпринимателей", - сказала Минуллина.

Еще одной тенденцией она назвала пересмотр инвестиционных планов. "Потому что инвестиционная история - это 5-7 лет. И понятно, все, что сегодня происходит, спрогнозировать для инвестора практически невозможно. Поэтому это однозначно пересмотр инвестиционных планов. Либо в сторону увеличения сроков, либо в сторону уменьшения объемов производства", - добавила Минуллина.

Как отметил в своем выступлении на заседании глава Татарстана Рустам Минниханов, в республике создана инфраструктура для инвесторов. В частности, работают две особые экономические зоны - "Иннополис" и "Алабуга". Также принято решение о создании третьей ОЭЗ "Зеленая долина". "В республике функционирует более 100 промышленных индустриальных парков, площадок. Где сегодня осуществляет деятельность 1 751 резидент. И на этих производствах занято 70 тыс. человек", - сказал Минниханов.

Он также отметил, что республика занимает второе место среди регионов РФ по инвестиционному климату.