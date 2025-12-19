Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Курс юаня снизился до 11,3 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в пятницу снизился на 0,36%, до 2 743,09 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 1,22% - до 1 070,5 пункта. Курс юаня снизился на 4,5 копейки, до 11,3 рубля.

"Индекс Мосбиржи начал день позитивно и в моменте превысил 2 790 пунктов. Но к концу дня инвесторы перешли к фиксации прибыли. Мог сыграть как фактор пятницы, особенно актуальный в периоды геополитической неопределенности, так и частично не оправдавшиеся ожидания от итогов заседания ЦБ", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции энергокомпании "Русгидро" (+5,1%), вероятно, на ожиданиях будущей либерализации дальневосточной энергосистемы", - отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по словам Мильчаковой, оказались акции группы "ПИК" (-4,6%), возможно, из-за переоцененности акций.

Прогноз на 22 декабря

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 22 декабря - 2 700 - 2 800 пунктов. Ориентир по курсам валют - 82 рубля за доллар и 11,5 рубля за юань.

Как считают во Freedom Finance Global, в понедельник индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на конец недели - 78-80 рублей, 93-95 рублей и 11,1-11,6 рубля, соответственно.