Ленобласть выделила малому бизнесу более 1 млрд рублей в 2025 году

Каждый четвертый субъект МСП в регионе уже воспользовался различными формами господдержки, сообщила пресс-служба правительства региона

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей было направлено в 2025 году на меры государственной поддержки предпринимательства в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в официальном Telegram-канале.

"Предпринимательство было и остается основой экономической активности, с него начинается идея, будь то новое производство, услуга или креативное пространство. И особенно радует, что бизнес-сообщество в Ленобласти растет. В этом году стало на 3,5 тыс. предпринимателей больше, а общее количество рабочих мест выросло на 42 тыс. - до 377 тыс.", - привели в пресс-службе слова вице-губернатора по экономическому развитию Егора Мищерякова.

Отмечается, что каждый четвертый субъект МСП в регионе уже воспользовался различными формами господдержки, направленной на развитие бизнеса.

На сегодняшний день Ленинградской области более 88,5 тыс. предпринимателей.