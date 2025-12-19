Кабмин поручил ФАС установить индексацию оптовых цен на газ в 2026 году на 9,6%

Индексация тарифов на транспортировку газа по распределительным газопроводам в 2026 году составит 11,6%

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Правительство поручило Федеральной антимонопольной службе (ФАС) установить индексацию оптовых цен на газ в РФ с 1 октября 2026 года на 9,6%, говорится в постановлении кабмина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Индексация тарифов на транспортировку газа по распределительным газопроводам в 2026 году составит 11,6%, в 2027 году - 11,1%, в 2028 году - 7%.

Ранее аналогичные показатели индексации цен на газ для всех потребителей (как для промышленности, так и для населения) содержались в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2026-2028 годы. Отмечалось, что в соответствии с принятыми долгосрочными решениями, направленными на обеспечение надежности поставок природного газа всем категориям потребителей, а также продолжение реализации программ социальной газификации и соединения новых регионов с Единой системой газоснабжения, индексация оптовых цен будет увеличена на 3 процентных пункта сверх прогнозной инфляции.

В ФАС сообщили журналистам, что служба проконтролирует изменение тарифов на газ в 2026 году и не допустит необоснованного увеличения тарифов для потребителей в ходе их индексации. Индексация не превысит значений, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития РФ.

"Служба строго пресекает нарушения при установлении тарифов в регионах. С начала 2025 года из состава тарифов исключено 40,5 млрд рублей необоснованно заложенных средств", - подчеркнули в ФАС.

О ценах на газ

С 1 июля 2025 года оптовые цены на газ в России, поставляемый населению и промышленным потребителям, были проиндексированы на 10,3%. Регулируемые цены на газ организаций электроэнергетики и предприятий ЖКХ проиндексированы еще на 11%. Таким образом, произошел рост оптовой цены на газ на 21,3% для предприятий электроэнергетики и организаций ЖКХ, для прочих промышленных потребителей - на 10,3%.

Ожидалось, что в 2026-2027 годах рост оптовых цен на газ в РФ вернется к исторически принятым значениям, не превышающим прогнозную годовую инфляцию. Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что "Газпром" не просил о дополнительной индексации оптовых цен на газ в России, а "все решения о повышении цен на газ были сформированы в прогнозе на 2025-2027 годы". "Газпром" отмечал, что текущий уровень регулируемых оптовых цен на газ не обеспечивает формирование финансовых ресурсов в размерах, достаточных для осуществления необходимых капитальных вложений в поддержание и развитие газовой инфраструктуры в интересах российских потребителей.

Кроме того, правительство прорабатывало возможность дополнительной индексации цен на газ. Глава ФАС Максим Шаскольский говорил, что индексация цены газа для промышленных потребителей в России дважды в год обсуждается, но решения по этому вопросу пока нет.