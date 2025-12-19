Эксперт Лёушкин рассказал, чем грозит Украине закрытие моста в Одесской области

Страна рискует лишиться 60% импорта топлива, сообщил основатель группы транспортно-логистических компаний Prime

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Украина рискует лишиться 60% импорта топлива из-за перекрытия стратегического моста в Одесской области. Об этом рассказал основатель группы транспортно-логистических компаний Prime Дмитрий Лёушкин.

По его словам, "топливный рынок точно быстро свернется" при нарушении логистики с портовым городом Измаилом. "60% рынка - это Измаил, перекрытие его таким образом уже в понедельник поднимет цены <...>, создаст дикий дефицит бензовозов и приведет к поэтапным остановкам АЗС, начиная с восточных и южных регионов", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Как будут развиваться события при негативном сценарии? Грубо неделю рынок будет лихорадить. Пока перестроится логистика через Молдавию и Румынию, пока цены придут в себя при новой логистике. Но самое важное, что снова и снова, любая проблема на топливном рынке остро обнажает вопросы транспорта, поскольку только бензовозы способны быстро решать эту проблему, а бензовозы требуют водителей, которых очень мало", - продолжил Лёушкин. По его словам, "критически необходимо" поднять хотя бы до 75% уровень бронирования водителей от мобилизации.

В то же время издание "Страна" пишет, что на заправках в Одессе уже образовались очереди, так как жители опасаются возможного дефицита топлива.

Ранее после взрывов в Одесской области был перекрыт мост в населенном пункте Маяки. Мост расположен на трассе Одесса - Рени и является ключевой логистической артерией, соединяющей Одессу с югом области. По данным Погранслужбы Украины, затруднен проезд к 12 пунктам пропуска. Молдавия и Украина пытаются разработать альтернативные пути сообщения, а водителям рекомендовано выбирать КПП в Винницкой и Черновицкой областях.