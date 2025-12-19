Росстандарт утвердил первый ГОСТ на амарантовое масло

Документ вступит в силу с 1 февраля 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Росстандарт утвердил первый ГОСТ на нерафинированное амарантовое масло, документ вступит в силу с 1 февраля 2026 года. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Росстандартом утвержден новый межгосударственный стандарт - ГОСТ 35316-2025 "Масло амарантовое нерафинированное. Технические условия", что стало важным этапом формирования нового направления стандартизации в агропромышленном комплексе - амаранта и продукции на его основе как перспективного сегмента рынка качественного и безопасного питания. <...> ГОСТ 35316-2025 разработан ООО "Амарант Технология" <…> и вступает в действие с 1 февраля 2026 года", - отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в действующих стандартизирующих документах уже закреплены требования к семенам амаранта и амарантовой муке, а утверждение стандарта на масло стало логичным развитием этой линейки.

Российские предприятия уже выпускают амарантовую крупу и муку, используемую при производстве хлебобулочных, мучных кондитерских и макаронных изделий. Но нормативное регулирование в этой сфере носило фрагментарный характер, что обусловило необходимость системного подхода с применением инструментов стандартизации, заявили в Росстандарте.

Документ определяет три сорта масла - премиум, высший и первый. Стандарт регламентирует органолептические показатели масла, такие как вкус, запах, цвет и прозрачность, а также нормирует жирнокислотный состав, что позволяет эффективно противодействовать фальсификации и исключить подмену амарантового масла другими растительными маслами. Кроме того, ГОСТом закреплены требования к показателям безопасности как самого продукта, так и сырья - зерна амаранта, детально прописываются требования к маркировке и упаковке.

"Развитие стандартизации продукции из амаранта - это пример того, как стандарты становятся инструментом внедрения современных пищевых решений на рынок и поддержки культуры здорового питания. Мы создаем условия, при которых потребитель получает не просто продукт с заявленными полезными свойствами, а качественную и безопасную продукцию, произведенную по единым и прозрачным правилам", - отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев, слова которого приводятся в сообщении.

Будущие планы

В Росстандарте подчеркнули, что в дальнейшем будут разработаны стандарты методов определения жирнокислотного состава растительных масел, крупы амарантовой, жмыха амарантового пищевого и кормового. Также планируется участие российской стороны в разработке международных стандартов.