Грузия в октябре и ноябре купила у России больше нефти, чем за прошлые годы

ТБИЛИСИ, 20 декабря. /ТАСС/. Грузия импортировала из России в октябре и ноябре более 133,3 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов, что превосходит суммарные показатели за все предыдущие годы. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии, которые проанализировал ТАСС.

По данным ведомства, всего за 2025 год Россия поставила в Грузию 133,6 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов на сумму $60,4 млн. Поставки сырья были осуществлены в мае (306,9 тонны), октябре (99 тыс. тонн) и ноябре (34,3 тыс. тонн).

За все предыдущие годы суммарно Грузия импортировала из РФ более 113,9 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов. Самые высокие показатели были в 2016 и 2017 годах - 39,6 тыс. тонн и 26,6 тыс. тонн соответственно. В 2024 году Грузия купила у России 10,5 тыс. тонн этого продукта.

Помимо России, Грузия в 2025 году импортировала нефть из Азербайджана - 3,9 тыс. тонн на $1,8 млн.

В октябре агентство Reuters сообщило, что российская компания "Русснефть" поставила первый нефтяной груз на новый НПЗ в селе Кулеви на черноморском побережье Грузии. Служба доходов Министерства финансов Грузии подтвердила доставку кораблем и отгрузку около 10 тыс. тонн нефтяного сырья из России, но предназначалось ли оно для переработки на Кулевском НПЗ, ведомство не уточнило.

Власти Грузии в октябре 2024 года сообщили о начале строительства первого в Грузии нефтеперерабатывающего завода в Кулеви. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, предприятие должно было начать функционировать в 2025 году. На первом этапе завод будет обрабатывать до 1,2 млн тонн нефтяного сырья, и поэтапно этот показатель достигнет 4 млн тонн. К концу 2028 года, как ожидается, на производстве будет полностью запущена переработка нефти и нефтепродуктов для поставки на местный и зарубежный рынки. О завершении строительства НПЗ и вводе его в эксплуатацию официально не сообщалось.