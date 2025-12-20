Тверской пивоваренный завод "Афанасий" зарегистрировал товарный знак JESUS

Через продажи товаров нового бренда планируют собирать средства на строительство и восстановление православных храмов

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Товарный знак JESUS зарегистрировал пивоваренный завод "Афанасий" в Твери. Путем продажи товаров этого бренда планируется собирать средства на строительство и восстановление православных храмов, сообщил холдинг на своей странице во "ВКонтакте".

"Мы приняли решение зарегистрировать товарный знак JESUS и считаем важным пояснить смысл проекта. Мы рассматриваем его как формат общения со всеми верующими и в частности с молодежью на понятном современном языке. Для нас это способ говорить о роли христианской религии в жизни общества с уважением к традициям и церкви, без назиданий и формальностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что холдинг рассматривает этот проект как пример открытого и прозрачного взаимодействия церкви и бизнеса. "В дальнейшем мы планируем через товары и продвижение бренда JESUS собирать средства на строительство и восстановление православных храмов", - говорится на странице холдинга во "ВКонтакте".

Холдинг также обращался к представителям других конфессий и получил одобрение на разработку продукции с учетом религиозных норм, что в перспективе позволяет выпускать халяльную и кошерную продукцию. "Мы отдельно отмечаем, что в России уже существуют зарегистрированные товарные знаки с религиозной тематикой, в том числе для алкогольной продукции. <...> Мы рассматриваем этот проект как долгосрочный и осознаем ответственность, связанную с взаимодействием бизнеса, церкви и общества", - добавили в холдинге.