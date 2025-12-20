Россияне осенью чаще всего арендовали автомобили в Северной Осетии и Карелии

По данным совместного исследования сервисов "Авито авто" и "Авито путешествия", самый заметный рост популярности аренды машин отмечен в Ставропольском крае

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Россияне осенью 2025 года чаще всего арендовали автомобили в Северной Осетии, Карелии и Приморском крае. Об этом говорится в совместном исследовании сервисов "Авито авто" и "Авито путешествия", с которым ознакомился ТАСС.

"В сентябре - ноябре 2025 года в число лидеров по количеству арендованных гостями региона авто вошли Карелия (+3 позиции за год), Приморский край (-2), Дагестан (-1), Мурманская область (-4) и Северная Осетия, которая стала лидером", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, самый заметный рост популярности аренды авто отмечен в Ставропольском крае: за год регион прибавил пять позиций и расположился на шестом месте. Среди других регионов СКФО - Северная Осетия, которая за год поднялась в рейтинге на три позиции, и Кабардино-Балкария. Рост интереса к аренде автомобилей здесь связан, в том числе, с популярностью путешествий по Северному Кавказу, а также открытием новых туристических локаций. Например, в республике в этом году начал работу горнолыжный курорт "Мамисон".

Эксперты отметили, что растущая популярность автотуризма положительно сказывается и на рынке посуточной аренды жилья. В топ-11 регионов этой осенью суммарно пользователи забронировали на 24% больше посуточных квартир, загородных домов и номеров в отелях, чем в прошлом году. Например, в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии рост составил по 26%.