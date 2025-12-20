"Пакет": 9 из 10 россиян берут в магазинах продукты с задних рядов полок

По данным исследования сервиса, покупатели считают такие товары более качественными

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Около 90% опрошенных россиян выбирают в магазинах товары с задних рядов полок, так как те кажутся им более качественными. Об этом сказано в исследовании сервиса "Пакет" от компании X5, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"93% россиян ищут товары на задних полках магазина, так как они кажутся им более подходящими и лучшими. Из них 42% всегда так делают, 51% - иногда для некоторых категорий продуктов", - говорится в исследовании.

По данным опроса, поход россиян за продуктами сопровождается различными привычками. Так, при посещении магазина 69% россиян берут тележку или корзину, даже если необходимо купить несколько позиций. А каждый десятый предпочитает нести товары в руках, чтобы не купить лишнее.

Кроме того, при обнаружении товаров, оставленных другими покупателями не на своем месте, 36% респондентов не берут их, так как те кажутся им подозрительными. А 26% участников опроса, наоборот, кладут такие продукты в корзину. Еще 8% опрошенных относят товары на нужное место. Респонденты также поделились, что взвешивают несколько одинаковых пачек одного товара, чтобы выбрать самую тяжелую.

Как отметили аналитики, при покупке продуктов у россиян есть система расположения товаров на ленте. Так, 19% респондентов укладывают все в строгом порядке: тяжелое, холодное, хрупкое и мягкое. 16% опрошенных кладут разделитель до и после своих покупок, а 17% - стараются раскладывать продукты разных типов по группам, сказано в тексте.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. респондентов.