В создающемся в Оренбургской области технопарке не будет опасных производств

В "Победе" планируют развивать механическое и электротехническое производства без химических процессов или горячих цехов, отметили в департаменте информационной политики региона

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Индустриальный технопарк "Победа", для создания которого в поселке Южный Урал Оренбургского района один из резидентов особой экономической зоны "Оренбуржье" получил государственную поддержку, предполагает только механическое и электротехническое производство. Об этом ТАСС сообщили в департаменте информационной политики региона.

"В технопарке "Победа" будет только механическое и электротехническое производство, без каких-либо химических процессов или горячих цехов. Поэтому его деятельность не подпадает под классификацию опасных", - отмечают в департаменте.

По данным региональных властей, технопарк "Победа" предоставит все необходимые условия тем, у кого для начала бизнеса есть только стремление и профессиональные умения. Небольшие производственные участки под общей крышей будут оснащены необходимыми инструментами, инфраструктурой, бытовыми условиями, а резиденты смогут получать консультации юристов, экономистов, маркетологов. Назначение технопарка - импортозамещение высокотехнологических изделий.

Заявившие о себе резиденты, как уточняют в департаменте, намерены работать над созданием следующего спектра продукции: медицинские приспособления для сращивания переломов, аддитивные технологии (3D-печать разных материалов), резинотехнические изделия (штамповка из готового сырья), изготовление композитных материалов (литье из готового сырья), приборы радиоэлектронной борьбы, промышленные металлоконструкции, мясоперерабатывающее оборудование. Список будет пополняться по мере появления новых резидентов, отмечают региональные власти.