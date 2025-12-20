Госсовет: господдержку АПК в регионах на 2026 год сохранили на прежнем уровне

Председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Сельское хозяйство" Владимир Владимиров сообщил, что предварительно в проекте бюджета на 2027-2028 годы запланировано увеличение финансирования этих программ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Финансирование мер государственной поддержки сельского хозяйства в российский регионах в 2026 году сохранен на уровне 2025 года. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Сельское хозяйство", губернатор Ставрополья, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Сельское хозяйство" Владимир Владимиров.

"Мы ориентируем сельхозтоваропроизводителей больше на эффективное использование денежных средств. Понимаем, что сегодня основа нашей работы - это обеспечение специальной военной операции. Но бюджет аграрного ведомства не сократился и это уже большое достижение, мы находимся в тех же пределах. Проектировки на 2026 год и по Ставропольскому краю, и по другим регионам остались на уровне 2025 года, и это уже очень хорошая работа", - сказал он.

По словам Владимирова, предварительно в проекте федерального бюджета на 2027-2028 годы запланировано увеличение финансирования программ по поддержке сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что общее финансирование госпрограмм АПК из федерального бюджета в 2026 году составит 540,4 млрд рублей.