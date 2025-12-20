Трамп подписал меморандум о мерах США по достижению лидерства в развитии 6G

Согласно документу, федеральные органы власти должны перенести свои системы связи с частот диапазона 7,125-7,4 ГГц

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий американской администрации принять перечень мер по обеспечению лидерства страны в развитии сетей 6G. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

Согласно ему, федеральные органы власти США должны перенести свои системы связи с частот диапазона 7,125-7,4 ГГц, чтобы освободить их для полноценного коммерческого использования провайдерами 6G-связи. Ведомства должны предоставить свои планы такого перехода в течение 12 месяцев. Также документ указывает на необходимость изучить диапазоны 2,69-2,9 ГГц и 4,4-4,94 ГГц, чтобы иметь возможность освободить еще больше частот для коммерческого использования 6G.

Перераспределение спектров позволит американским компаниям и их партнерам при планировании развития 6G-сетей понимать, какие частоты будут им доступны, отмечается в меморандуме.

Кроме того, госсекретарю США и другим членам администрации предписывается "продвигать американское лидерство в сфере 6G через дипломатические контакты".