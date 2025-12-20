Эксперт Кузякин: РФ нужно менять правовую базу для применения FPV в мирной жизни

Эксперт в области беспилотной авиации подчеркнул, что существующее законодательство в России не позволяет внедрить FPV-технологии, успешно применяемые в СВО

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Необходимо внести изменения в нормативную регуляторную базу РФ, чтобы снять ограничения на применение дронов в мирной жизни и устранить препятствия применению боевых FPV-систем для охраны гражданских объектов. Об этом ТАСС заявил эксперт в области беспилотной авиации, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"Помимо чисто военного направления ЦКБР занимается вопросами конверсии боевых технологий в гражданское русло. В 2025 году мы закончили проект охраны инфраструктурных объектов с помощью FPV-средств и начали тиражировать решение по всей России. Суть проекта в организации FPV-постов для усиления работы групп быстрого реагирования, охраны периметра и контроля воздушного пространства. <...> Нам удалось включить в контур FPV-охраны несколько гражданских объектов. В процессе тиражирования проверенных методик мы столкнулись с проблемой, которая стала серьезным стоп-фактором в распространении эффективных решений. Это нормативная регуляторная база РФ, которая вводит жесткие ограничения на применение дронов в гражданской жизни", - сказал Кузякин.

По словам эксперта, сейчас запуск даже самого небольшого дрона на территории предприятия требует большого числа согласований и разрешений. "Даже если дрон меньше 30 см и летать он будет не выше забора или по помещениям, по законам организации воздушного движения акт полета дрона ничем не отличается от запуска в воздух гражданского самолета. Так же требуется его регистрация, заказ воздуха и согласование со службами организации воздушного движения. Отдельно требуются согласования с ПВО", - отметил он.

Генконструктор ЦКБР подчеркнул, что существующее законодательство в РФ не позволяет внедрить FPV-технологии, успешно применяемые в СВО, в гражданскую жизнь. "С одной стороны, технология есть, она востребована, показала свою эффективность и готова к тиражированию. Есть обученные на фронте специалисты, также существует необходимость трудоустройства бойцов с опытом применения FPV-дронов. Однако российские законы и нормы ставят крест на гражданском применении. Более того, руководителям и ответственным сотрудникам предприятий грозят вполне реальные административные и уголовные последствия в случае использования боевых FPV-систем, перекованных в гражданскую жизнь", - уточнил специалист.

Кузякин заявил, что пересмотр регуляторных норм по организации воздушного движения в России - вопрос времени. "Нам рано или поздно придется пересмотреть регуляторные нормы по организации воздушного движения и вынести все FPV-дроны и сопутствующие технологий в отдельный вид БПЛА. Во-первых, существующие законы не защищают нас от реальных угроз. Эти законы не ограничивают потенциальных террористов, но бьют в первую очередь по разработчикам. Во-вторых, мы не сможем конвертировать опыт и наработки, полученные Россией во время СВО, в мирное русло, если не реализуем потенциал этих технологий в экономике мирного времени".