Аксаков: проблем с запуском массового использования цифрового рубля не будет

Внедрение универсального QR-кода позволит использовать такую форму валюты более эффективно, добавил глава комитета ГД по финансовому рынку

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Проблем с предстоящим запуском массового использования цифрового рубля не будет. Об этом заявил в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Судя по себе, поскольку я первый пользователь цифрового рубля, зарплату получил первым, я не вижу никаких проблем в использовании цифрового рубля, по крайней мере через банковские приложения, ведь оно ничем не отличается от тех операций, которые я осуществлял при пользовании деньгами, которые находятся на банковском счета", - сказал он.

Кроме того, по мнению Аксакова, внедрение универсального QR-кода позволит использовать россиянам цифровой рубль более эффективно. "Массовое внедрение QR-кода, которое с 1 сентября следующего года начнется уже в обязательном порядке, позволит использовать цифровой рубль более эффективно", - сказал он.

Аксаков также отметил, что использование такой формы валюты снижает риск воровства бюджетных средств.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, в дополнение к наличной и безналичной. Крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года.

Полный текст интервью будет опубликован 22 декабря в 10:00 мск.