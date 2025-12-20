Эксперт Шароварникова оценила влияние снижения ключевой ставки на ипотеку

Руководитель отдела кредитования и партнерских программ девелоперской компании Pioneer считает, что это не скажется на росте объемов ипотечного кредитования

СОЧИ, 20 декабря. /ТАСС/. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 16% не повлияет на рост объемов ипотечного кредитования, такое мнение в беседе с ТАСС выразила руководитель отдела кредитования и партнерских программ девелоперской компании Pioneer Ирина Шароварникова. Однако это позволит сохранить текущие условия выдачи ипотеки по льготным программам.

Банк России 19 декабря понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16%, на фоне снижения устойчивых показателей текущего роста цен. Но регулятор указал на возросшие инфляционные ожидания, что может мешать достижению целевых уровней по инфляции.

"Снижение ставки на 0,5% не окажет особого влияния на увеличение объемов ипотечного кредитования. Но данное снижение ключевой ставки поможет сохранить условия выдачи льготных кредитов, - сказала собеседница агентства. - Мы уже знаем, что ЦБ с 1 января 2026 года пересмотрел уровень компенсации по льготным программам, уменьшив [их] на 0,5 п. п. Соответственно, снижение ключевой ставки поможет банкам адаптироваться в новых условиях и не менять условия выдачи льготных ипотечных программ".

Эксперт также отметила, что снижение ключевой ставки окажет на рынок недвижимости в целом "мультипликативный эффект". Это, по ее словам, приведет к снижению процентных ставок по банковским депозитам, которые пользовались высоким спросом среди россиян в течение последних нескольких лет. "Население начнет перекладывать свои накопления из депозитов в покупку недвижимости, тем самым мы увидим оживление спроса на покупку квартир и оформление ипотеки", - заключила Шароварникова.