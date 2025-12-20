Томскому центру производства БПЛА планируют выделить 500-600 млн рублей

Из них 265 млн поступят из областного бюджета

Редакция сайта ТАСС

ТОМСК, 20 декабря. /ТАСС/. Финансирование томского научного-производственного центра "Беспилотных авиационных систем" (НПЦ БАС) в 2026 году составит 500-600 млн рублей, из которых 265 млн выделят из бюджетных средств Томской области. Об этом ТАСС сообщил директор центра Денис Меликов.

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что государство будет поддерживать разработчиков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для фронта. Также он отметил, что в стране не хватает тяжелых беспилотников.

"Из бюджета выделено 265 млн рублей, на областной думе депутаты согласовали. Значит, бюджетное наполнение и вне бюджетное наполнение планируется порядка 500-600 млн рублей в 2026 году", - сказала Меликов.

По его словам, сейчас на базе центра разработан первый отечественный 50-киловаттный двигатель для беспилотника. Также завершена разработка и выпущена малая серия тяжелых беспилотников, способных поднимать до 200 кг.

НПЦ БАС специализируется на исследовании, разработке и производстве беспилотных авиационных систем. Центр открылся в 2025 году за счет субсидии в размере 2,2 млрд рублей по национальному проекту "Беспилотные авиационные системы". Серийное производство БПЛА, в том числе дронов для отправки в зону СВО, запустили весной 2025 года.