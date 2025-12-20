Токаев: Казахстан заинтересован в сотрудничестве с Японией по атомной энергетики

Ядерная энергетика занимает важное место в зеленой повестке, отметил президент республики

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

АСТАНА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика заинтересована во взаимодействии с Японией в сфере атомной энергетики. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера по итогам выступления Токаева на саммите Центральная Азия - Япония.

"Сочетание ресурсного потенциала Казахстана и передовых технологий Японии в сфере атомной энергетики открывает благоприятные возможности для успешного сотрудничества в этой стратегически важной отрасли, прежде всего путем внедрения инноваций. Особый интерес представляют проекты в области управления ядерными отходами, ядерной безопасности, подготовки высококвалифицированных кадров, включая сферу гражданской защиты", - сказал Токаев.

По его словам, ядерная энергетика занимает важное место в зеленой повестке. "Казахстан обеспечивает порядка 40% мировых поставок ядерного топлива. Это крайне важно, учитывая, что почти 10% мировой электроэнергии вырабатывается атомными электростанциями", - пояснил президент Казахстана.

Токаев 18-20 декабря находится в Японии с первым официальным визитом.