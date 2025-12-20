Volvo подала заявку на регистрацию трех товарных знаков в России

Документы внесли в Роспатент 17 декабря из Швеции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Шведский автоконцерн Volvo, ушедший из России в 2022 году, подал заявку на регистрацию в РФ трех товарных знаков, выяснил корреспондент ТАСС. Два из них - Volvo, а третий - Volvo Penta.

Товарные знаки Volvo, под которым концерн выпускает автомобили, подаются по трем классам (№ 07, 12, 37) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в которые входят грузовые и пассажирские автомобили, фургоны и автобусы, станки и двигатели, а также услуги в области ремонта и технического обслуживания.

Заявки на регистрацию были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 17 декабря 2025 года из Швеции.

Шведский автоконцерн Volvo приостановил деятельность в России в феврале 2022 года. Как сообщали ТАСС в Минпромторге, его активы в РФ были переданы российскому инвестору.