Кабмин установил квоту на вывоз риса в 2026 году

Ее размер составит 200 тыс. тонн

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство России не стало продлевать на 2026 год запрет на вывоз риса-сырца за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но установило квоту в размере 200 тыс. тонн. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"С 1 января по 31 декабря 2026 года в России будет действовать квота на вывоз риса-сырца за пределы Евразийского экономического союза. Размер квоты составит 200 тыс. тонн в год. В рамках квоты экспортная пошлина будет нулевой, за ее пределами - 50% от таможенной стоимости продукции", - говорится в сообщении.

В кабмине напомнили, что с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2025 года в России действует запрет на вывоз риса-сырца, но "в настоящее время необходимости его продления нет, так как объемы производства полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка в этой продукции".

Решение "позволит простимулировать дальнейшее развитие рисоводства в России, а также освоить новые зарубежные потребительские рынки", подчеркнули в правительстве.

До 30 июня 2025 года в России действовал также временный запрет на экспорт отдельных видов обработанного риса и рисовой крупы, а с 1 июля по 31 декабря текущего года на вывоз этой продукции за пределы ЕАЭС введена квота в объеме 50 тыс. тонн.