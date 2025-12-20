В Воронежской области задерживаются поезда из-за падения обломков БПЛА

В пригороде Воронежа было повреждено остекление двух хозяйственных построек

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС, архив

ВОРОНЕЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Задержка нескольких пассажирских и грузовых поездов, двигавшихся в южном направлении, произошла в Воронежской области из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути в одном из районов региона. Движение восстановлено, сообщил губернатор Александр Гусев.

Всего минувшей ночью силы ПВО уничтожили в небе над шестью районами и одним городом региона 10 беспилотных летательных аппаратов.

Гусев написал в своем Telegram-канале, что в одном из районов из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути произошла задержка нескольких грузовых и пассажирских поездов, которые следовали в южном направлении. "Движение уже восстановлено", - отметил он.

Глава региона добавил, что из-за падения обломков БПЛА в пригороде Воронежа было повреждено остекление двух хозяйственных построек. На месте ведут работу оперативные службы. "По предварительной информации, пострадавших нет", - уточнил губернатор.