В торговом центре Шанхая открылся магазин под брендом "Сделано в России"

Новый магазин российских товаров стал третьим в этом городе

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Попов/ ТАСС

ШАНХАЙ, 20 декабря. /ТАСС/. Магазин под национальным брендом "Сделано в России" открылся в крупнейшем торговом центре Шанхая Global Harbor, передает корреспондент ТАСС.

Новый магазин российских товаров стал третьим в этом китайском мегаполисе. Он открыт региональным партнером Российского национального павильона - компанией Shanghai Pinyinong Electronic Commerce - при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа "ВЭБ.РФ").

© Андрей Попов/ ТАСС

"Программа Российских национальных павильонов уверенно расширяется, - сказал на церемонии открытия вице-президент РЭЦ Алексей Солодов. - Если на первых этапах основное внимание уделялось продовольственным товарам, то с этого года мы начали предлагать и промышленную продукцию, а также услуги российских компаний".

Гости мероприятия посетили дегустационную зону и оценили качество российского шоколада, конфет, других кондитерских изделий, меда, муки, растительного масла, минеральной воды, соков, пива, водки. Также им были доступны образцы лучшей российской косметики и бытовой химии.

В Китае уже функционируют более 120 точек розничных продаж продукции под брендом "Сделано в России". Они включают как магазины, так и выделенные полки в торговых точках.