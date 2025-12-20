ЛДПР предложила перераспределить поступления от НДФЛ в пользу муниципалитетов

Группа депутатов от партии считает, что доля налога на доходы физлиц, которая направляется в бюджеты муниципалитетов, должна вырасти вдвое

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, увеличивающий долю налога на доходы физических лиц (НДФЛ), поступающую в бюджеты муниципалитетов, с текущих 15% до 30%. Об этом ТАСС сообщил Слуцкий.

"Соответствующий законопроект внесен в Госдуму 20 декабря 2025 года. Мы предлагаем в два раза увеличить размер зачисления НДФЛ в местные бюджеты - с 15% до 30%, а для городских и сельских поселений установить понятный и справедливый норматив в 10%. Это позволит муниципалитетам малых городов и сел тратить больше финансов на модернизацию ключевых сфер, а людям даст уверенность в том, что они смогут достойно жить на родной земле, не стремясь переехать в крупный город", - сказал Слуцкий.

Соответствующие изменения предлагается внести в Бюджетный кодекс РФ. Согласно законопроекту (есть в распоряжении ТАСС), увеличенная доля НДФЛ будет зачисляться в бюджеты муниципальных образований с доходов граждан до 20 млн рублей в год.

Сейчас муниципалитеты получают 15% НДФЛ, при этом городские поселения - 10%, сельские - 2%. Авторы инициативы считают, что эти нормы ограничивают возможности местных властей по финансированию таких сфер, как образование, здравоохранение, культура и спорт.