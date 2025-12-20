"Сибур" получил заключение экспертизы по установке термолиза в Нижнекамске

"Проммаш тест экспертиза" одобрила проектную документацию по строительству объекта

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. "Сибур" получил положительное заключение негосударственной экспертизы на строительство установки термолиза смешанного пластикового сырья мощностью 5 тыс. тонн в год на площадке "Нижнекамскнефтехима". Это следует из единого государственного реестра заключений экспертизы.

"Проммаш тест экспертиза" одобрила проектную документацию по строительству объекта. Заключение получено 19 декабря. Строительство планируется провести в Татарстане в Нижнекамске. Застройщиком выступает "Нижнекамскнефтехим".

Ранее директор дивизиона "Развитие вторичной переработки и устойчивых решений" "Сибура" Максим Ремчуков сообщал, что компания рассматривает технологию химического рециклинга (термолиза). Она поможет полностью решить вопрос переработки пластиковых отходов и получать вторичные полимеры для использования в пищевом сегменте.

Термолиз позволяет перерабатывать смешанные пластики (хвосты, оставшиеся после выборки целевых фракций для механического рециклинга из потока твердых коммунальных отходов, загрязненные пленки, пакеты, саше, дойпаки, флоупаки и прочее) при температуре 350-450 градусов и получать вторичные продукты (каучуки и полиолефины).