Въезда из Белоруссии в страны ЕС ожидает более 2,2 тыс. машин

Среди них 65 легковых автомобиля, остальные - грузовики

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Свыше 2,2 тыс. легковых и грузовых автомобилей ожидают на белорусской территории въезда в сопредельные страны Европейского союза. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

"В очереди на въезд в ЕС фиксируется 2 165 грузовых и 65 легковых авто. Самый загруженный маршрут для фур на въезд в Евросоюз проходит через [польский] погранпереход "Кукурыки" ("Козловичи") - в очереди 1 430 единиц. Въезда в пункт пропуска "Бобровники" ("Берестовица") ожидают 195 грузовиков", - говорится в тексте.

Кроме того, перед польскими погранпереходами "Кузница "Белостоцкая" ("Брузги") и "Тересполь" ("Брест") ожидает 55 и 10 легковых авто соответственно. "Более 50 автобусов находится в очереди на въезд в Польшу. Из них 49 перед "Тересполем" ("Брест") и 3 перед "Бобровниками" ("Берестовица")", - уточнили в ведомстве.

По его данным, перед литовскими погранпереходами "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") находится 540 фур. В свою очередь сотрудники латвийского пункта пропуска "Патерниеки" ("Григоровщина") оформили 40% авто от нормы. На данном направлении очередь грузовых авто отсутствует.