Кабмин выделит более 1,1 млрд рублей на очистные сооружения в Геленджике

Новые инженерные системы позволят ежесуточно очищать 50 тыс. куб. м сточных вод

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ выделит более 1,1 млрд рублей на продолжение строительства очистных сооружений в Геленджике. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.

"В Краснодарском крае продолжается реализация проекта по строительству комплекса очистных сооружений в городе Геленджике. Распоряжение о выделении региону на эти цели в 2025 году более 1,1 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Как отмечается, новые инженерные системы позволят ежесуточно очищать 50 тыс. куб. м сточных вод из жилых домов и предприятий Геленджика. Реализация проекта даст возможность качественно улучшить условия жизни горожан и отдыха туристов. На сегодняшний день завершено обновление всех 48 км канализационных коллекторов, также подходит к концу строительство участка очистных сооружений "Тонкий мыс" и восьми канализационных насосных станций.

Федеральное финансирование необходимо, чтобы выполнить обязательства, взятые в рамках концессионного соглашения по строительству этих сооружений. В 2018-2024 годах на это из федерального бюджета было суммарно направлено более 8,8 млрд рублей, уточнили в кабмине.

"Будем и дальше делать все необходимое для развития регионов, выполнения масштабных проектов, чтобы благоустраивать не только крупные города, но и небольшие поселки, улучшать качество жизни людей по всей стране", - отметил Мишустин, говоря о принятом решении на заседании правительства 18 декабря.

Комплекс мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения в Краснодарском крае реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Работа идет в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".