Поезда из Москвы и Онеги в Архангельск задерживаются более чем на шесть часов

Причиной этому стала техническая неисправность на участке Северной железной дороги

АРХАНГЕЛЬСК, 20 декабря. /ТАСС/. Пассажирские поезда из Москвы и Онеги в Архангельск задерживаются более чем на 6 часов, а из Котласа в Архангельск - на 5,5. Причиной задержек стала техническая неисправность на участке Северной железной дороги, возникшая из-за погодных условий, сообщили в Telegram-канале СЖД.

"Из-за технической неисправности вследствие погодных условий на участке Кеньга - Малька - Хомогорская (Архангельская область) Северной железной дороги задерживаются пассажирские поезда №16 Москва - Архангельск (более 6 часов 40 минут), №371 Котлас - Архангельск (более 5 часов 30 минут), №7151 Онега - Архангельск (более 6 часов), № 327 Северодвинск - Вологда (более 2,5 часа)", - сказано в сообщении.

В СЖД добавили, что также задерживаются поезда №6523 Архангельск - Обозерская, №10 Санкт-Петербург - Архангельск.

"Сотрудники проездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры поездов, задержка которых составит более 4 часов, будут обеспечены питанием. Северная железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", - добавили в СЖД.